Vieilles Charrues, Garorock, Main Square... Quels ont été les festivals les plus populaires en 2016 ?

L’année 2016 vient de s’achever et il était temps de faire le bilan des festivals qui ont eu lieu ces 12 derniers en France, ils ont été nombreux, éclectiques, exaltants, surprenants… Mais lequel a été le plus populaire en 2016 ? Les chiffres sont tombés et risquent de vous étonner. En 2016, les festivals ont réuni près de 6 millions de participants qui ont danser, chanter et fait la fête aux rythmes des concerts d’artistes venus des quatre coins de la planète. Si on aurait plutôt misé sur un Rock en Seine, un Solidays ou un Vieilles Charrues pour le festival le plus fréquenté de l’Hexagone, c’est en réalité le Festival Interceltique de Lorient (du 5 au 14 août 2016) et ses 700 000 festivaliers qui se hisse sur la première place du podium ! Découvrez le classement complet ci-dessous :

1- Festival Interceltique de Lorient (700 000)

2- Fête de l'Humanité (450 000)

3- Festival des Vieilles Charrues (278 000)

4- Foire Aux Vins d'Alsace (272 511)

5- Jazz In Marciac (250 000)

6- Jazz à Vienne (208 000)

7- Solidays (202 786)

8- Hellfest (180 000)

9- Electrobeach (176 000)

10- Les Francofolies de La Rochelle (145 000)

11- Nuits Sonores (138 000)

12- Garorock (130 000)

13- Main Square (120 000)

14- Rock En Seine (110 000)

15- Les Eurockéennes De Belfort (104 000)

16- Download Festival France (100 000)

17- Natural Games (100 000)

18- Le Cabaret Vert (94 000)

19- Big Festival (90 000)

20- Festival Beauregard (88 000)

Le festival dont aucune partie n’est gratuite qui a accueilli le plus de festivalier en 2016 a été La Fête de L’Humanité avec 450 000 spectateurs. Les Vieilles Charrues occupe la 3e place (278 000) tandis que Solidays (202 786) n’occupe « que » le 7e rang, Garorock (130 000) qui fêtait ses 20 ans en 2016 et Main Square (120 000) squattant les 12 et 13e place. Pour les autres chiffres à retenir, notons que 83% des festivals ont lieu entre le 1er juin et le 30 août (bientôt ! ), 13% des festivals sont en Bretagne et que 1 Français sur 11 est allé en festival en 2016 !