Vieilles Charrues 2017 : Vianney, Vitalic, La Femme....la programmation complète dévoilée 

Si vous êtes au taquet sur les Vieilles Charrues, il ne vous aura pas échappé que le festival a teasé, via ses réseaux sociaux, l'annonce de nouveaux noms rejoignant sa programmation pour ce vendredi 17 février 9h. Jour J on sait enfin qui sont les heureux élus et il y a de quoi se réjouir puisque nombre de nos chouchous se joignent aux festivités avec en tête Vianney et Vitalic mais aussi La Femme, Talisco, Poni Hoax et Midnight Oil. Ca en fait du beau monde côté français et international, et il y en aura pour tous les goût un peu de pop, un peu de rock sans oublier l'électro. Virgin Radio sera de la partie et vous, vous attendez quoi pour prendre vos places pour les Vieilles Charrues ?

Avec cette dernière annonce, la programmation est désormais COMPLÈTE ! ???? #charrues17 #happyhippie pic.twitter.com/4E33FItQOh — Vieilles Charrues (@Charrues) 17 février 2017

On vous rappelle que seront également présents Justice, Feder, Kungs, Phoenix, Manu Chao, Arcade Fire, Møme, DJ Snake et Macklemore & Ryan Lewis, et bien d'autres artistes. Rendez-vous est donc pris à Carhaix du 13 au 16 juillet prochain pour découvrir tous ces artistes sur les cinq scènes des Vieilles Charrues. Dépêchez vous de prendre vos places car les pass 3 jours et 4 jours sont déjà sold out. Vous pouvez cependant combiner plusieurs pass 1 jour pour assister à l'intégralité du festival. Plus que 5 mois d'attente avant le début des festivités !