Victoires de la Musique 2017 : Suivez la cérémonie en live sur VirginRadio.fr !

Tous les ans, les artistes français sont récompensés. Cette année (et comme toujours), les nommés font rêver : Kungs, Julien Doré, Jain, Vianney ou encore Amir qui décrit les victoires comme une preuve d'acceptation sont en lice et une chose est sûre, les résultats seront serrés. Comme toujours, la rédaction de VirginRadio.fr se mobilise pour vous faire vivre cette soirée incroyable ! Performances, prix, discours et surprise, cette nouvelle édition s'annonce incroyable !

22h00 - Calypso Rose remporte la Victoire de l'Album Musique du Monde avec Far From Home

La Victoire de L'Album de Musiques du Monde revient à « Far from home » de #CalypsoRose ! #Victoires2017 — Les Victoires (@LesVictoires) 10 février 2017

21h53 - Christophe Maé monte sur scène

21h51- Jul remporte une Victoire dans la catégorie Album Urbain

21h40 - Julien Doré enchaîne avec Sublime & Silence

21h35 - Kungs enflamme le Zénith

21h33 - Kungs remporte la victoire de l'album Electro !

La Victoire de la Catégorie Album de Musiques Electroniques ou Dance est attribuée à @KungsMusic pour son album « Layers » ! #Victoires2017 — Les Victoires (@LesVictoires) 10 février 2017

21h26 - Vianney interprète Je m'en Vais

21h23 - Jain remporte la victoire du Meilleur Clip avec Makeba

#Clipdelannee La première Victoire de la soirée revient « Makeba » - @Jainmusic - Réalisateurs : GREG & LIO #Victoires2017 — Les Victoires (@LesVictoires) 10 février 2017

21h17 - Véronique Sanson interprète Je l'appelle Encore

21h10 - Claudio Capéo enchaîne avec Un Homme debout

21h06 - Amir ouvre le bal avec J'ai Cherché