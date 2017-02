Victoires de la Musique 2017 : L.E.J, révélation scène de l'année !

Cette année, personne n'a pu échapper à la tornade L.E.J. Elles ont débarqué sur les ondes et dans nos coeurs avec leurs reprises pleines de fraicheur et pour nous faire patienter jusqu'a la sortie de leur album, elle nous ont offert un premier single réussi - La Dalle. Il ne leur aura pas fallu longtemps pour partir en tournée et pour enchainer pas moins de 100 dates. Cet été, elles étaient de tous les festivals et se sont produites plusieurs fois sur la mythique scène de l'Olympia. C'est après avoir livré une interprétation rythmée de leur premier single qu'elles sont allées chercher leur prix sur la scène du Zénith.

Nommées aux côtés de Broken Back et de Minuit, les trois filles ont tenu à remercier leurs équipes et le public mais ce que l'on retiendra de leur discours, c'est qu'il "faut garder ses amis près de soi". Parce que "Seul, on ne fait rien". Ensemble, elles auront tout vécu et nous auront fait vivre de beaux moments. On espère que leur album sortira vite, histoire de retourner les voir se produire sur scène !