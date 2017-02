Victoires de la Musique 2017 : Je M'en Vais (Vianney) élue Chanson Originale

Avec son nouvel album éponyme, Vianney a fait un retour flamboyant dans les charts. Je M'en Vais -premier single de de ce disque- s'est fait une place dans le coeur du public, au point d'être sacré Chanson Originale. Nommé aux côté d'Amir, de MHD et de Véronique Sanson, Vianney a donc remporté sa deuxième Victoire ce 10 février. Parce que cet album est beaucoup plus personnel et beaucoup plus mature que le premier, cette distinction a clairement ému le chanteur.

@VianneyMusique yeah !! Bravo à toi ! Pour ton talent qui est admirable ! Un trophée bien mérité ! #VictoiresDeLaMusique #Victoires2017 ❤️???? — Laure Henaux (@LauHenaux) 10 février 2017

Un peu plus tôt dans la soirée, Vianney avait offert une version intimiste de Je M'en Vais, une jolie façon de défendre son morceau dans la dernière ligne droite. Sa fanbase ne cesse de s'accroître, on se souvient d'ailleurs de son concert en Facebook Live pour fêter ses 150 000 abonnés sur Facebook. Il s'est dit "honoré" d'avoir été nommé aux côtés d'Amir, de MHD et de Véronique Sanson et nous, on est honorés d'avoir des artistes comme lui dans notre paysage.