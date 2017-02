Victoires de la Musique 2017 : Jain remporte la Victoire du Meilleur Clip avec Makeba

Jain, Yael Naim et Cassius se sont opposés dans cette compétition et clairement les univers sont radicalement opposés. Pour les départager, il aura donc fallu prendre le temps de la réflexion. Jain et son Makeba nous auront fait danser tous l’été, Yael Naim a fait un retour très attendu sur la scène et défendait un clip signé Stromae et le duo Cassius nous a marqué avec The Missing (ft. Ryan Tedder). Finalement, c'est la jeune Jain qui remporte la première Victoire de la soirée.

Emue, Jain a tenu à laisser la paroles à ceux qui ont travaillé avec elle sur ce clip, Greg et Leo. Tourné en Afrique du Sud, Makeba est avant tout un clip homage. Et d'ailleurs l'un des réalisateurs a tenu à faire passer un message fort à sa fille, un message en écho à la période "trouble" que traverse le pays. Un moment fort, donc de ces Victoires, donc.