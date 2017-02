Victoires de la Musique 2017 : Jain grande gagnante, le palmarès complet

Une fois encore, les Victoires n'auront pas déçu ! Kungs, Jain, Amir, Julien Doré ou encore Cassius étaient nommés et même si nous leur reconnaissons un talent incroyable, il aura fallu élire les vainqueurs. Toute la soirée, ils nous auront fait vibrer, crier, chanter et parfois pleurer - c'est le lot des cérémonie comme celles ci ! Si vous l'avez manquée, retrouvez tout de suite le palmarès.

Meilleur clip : Makeba - JAIN

Album Electro - Kungs avec Layers

Album Urbain -: Jul

Album Musique du Monde : Calypso pour Far From Home

Album Rock : Louise Attaque pour Anomalie

Chanson Originale : Vianney, Je M'en Vais

Artiste Féminine : JAIN

Catégorie Concert : Red & Black Light, Ibrahim Maalouf

Révélation Scène - L.E.J

Artiste Masculin - Renaud

JAIN sera donc repartie grande gagnante de cette 32 ème cérémonie mais notons que tous méritaient de gagner. Aussi, cette soirée aura été l'occasion pour les artistes comme Imany de défendre des causes qui leur tiennent à coeur comme la Justice. Ibrahim Maalouf et JAIN, eux, défendent l'ouverture et la culture colportées par la musique et si la musique adoucit les moeurs, elle aura au moins mis du baume au coeur !