Vianney répond aux critiques de Yann Moix

Nombreux sont les artistes qui passent sur le plateau de On n’est pas couché, nombreux sont les artistes qui se frictionnent avec Yann Moix. On se souviendra encore de l’émission où Marina Kaye avait remis le chroniqueur de Laurent Ruquier à sa place lui demandant un peu plus d’explications à ses critiques gratuites. Vianney a été à son tour invité en décembre dernier pour y faire la promotion de son dernier album éponyme. Le jeune chanteur a lui aussi subi les attaques de l’écrivain, qui reprochait à son disque d’avoir « de temps en temps des relents de Christophe Maé, ce qui a gâché son écoute ». Selon lui, les paroles des chansons de Vianney mériteraient d’être « meilleures ». Une pierre de coup, il s’en prend ici à la fois à l’artiste tout juste récompensé des Victoires de la Musique 2017 et au chanteur Christophe Maé.

Invité sur l’antenne de RTL, Vianney est revenu sur les propos de Yann Moix : « À une époque c’était la mode de taper sur Zaz. Si maintenant c’est à la mode de taper sur Christophé Maé, il faut changer d’époque. C’est débile franchement (…) c’est un grand artiste. » De plus, le chanteur originaire de Pau estime que « c’est plus facile parce que ce sont des petits chansons avec une guitare (…) c’est plus facile que de taper sur un rappeur. » On attend à présent la réponse de Yann Moix… Vianney sera par ailleurs en concert le 21 mars au Bataclan et les 24 et 25 mars à la Cigale !