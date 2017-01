Vianney numéro 1 des ventes en France

Très bon début d'année pour Vianney récemment en live dans le lab Virgin Radio ! En effet, le chanteur décroche le premier numéro 1 de sa carrière nous apprend Pure Charts. Deux ans après son premier disque, le chanteur remporte un joli succès avec ce deuxième album éponyme notamment grâce au titre "Je m'en vais". En à peine deux mois, il en vend ainsi 104 500 copies et devient numéro 1 des ventes d'albums en détrônant Matt Pokora et son disque "My Way" au passage... Vianney est à nouveau disque de platine !

Et son succès ne s'arrête pas là ! Beaucoup de dates de la tournée de Vianney affichent complet tandis qu'il est nommé aux Victoires de la Musique 2017 dans la catégorie "Chanson de l'année" avec "Je m'en vais". On retrouvera également le chanteur à l'affiche de nombreux festivals comme les Francopholies, le Printemps de Bourges ou Musilac. Vous pouvez d'ailleurs gagner vos places pour la tournée des Zéniths de Vianney grâce à Virgin Radio.