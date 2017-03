Vianney, Jamiroquai, Vitalic... Les concerts de mars à ne pas manquer à Paris

Quand on habite la capitale, on a l’avantage de voir un peu tous ses artistes préférés en tournée passer dans sa ville. Mais parfois, c’est aussi un vrai dilemme pour savoir quels sont les concerts qu’on va voir, quels sont les concerts qu’on va préférer zapper, tout en respectant son porte monnaie. VirginRadio.fr l’a compris, et vous propose chaque mois sa liste des lives à ne pas manquer à Paris. Que nous réserve donc ce mois de mars, alors que le printemps arrive (enfin) à grand pas et qu’on se motive à sortir un peu plus ? Entre valeur sûre de la scène française, artistes internationaux qui font leur retour ou encore petit festival au line-up alléchant et sans prétention, voici la sélection de la rédac’ !

Jain les 6 et 7 mars à l’Olympia

Grande gagnante des Victoires de la Musique 2017, Jain sera de nouveau de passage à l’Olympia de Paris pour les ultimes dates de sa tournée française… avant qu’elle ne reprenne la route des festivals cet été. Jain sur scène, c’est l’un des meilleurs lives auquel on a assisté en 2016 et on ne saura que vous recommander l’énergie communicative de la jeune Toulousaine !

Amir le 19 mars à l’Olympia

Fraichement récompensé d’un double disque de platine pour son premier album Au Coeur de Moi sorti en avril 2016, Amir continue sa tournée pour promouvoir sa pop joyeuse à travers toute la France. Il fera bien sûr un crochet à Paris le 19 mars prochain, l’Olympia est prêt à se déchaîner sur les tubes On Dirait ou encore J’ai Cherché !

Vianney le 21 mars au Bataclan, les 24 et 25 mars à La Cigale

Armé de sa seule guitare acoustique, Vianney charme des foules entière grâce à son grain de voix singulier et une réelle sincérité d’interprétation. Ses textes sont simples, mais parlent à tout le monde, et après le succès monumental d’Idées Blanches, l’artiste originaire de Pau est revenu fin 2016 avec un second album éponyme qui le fait compter à présent parmi les visages phares de la scène musicale française.

Vitalic le 23 mars à l’Olympia

Le quatrième album de Vitalic Voyager est sorti en début d’année et il est à présent temps de nous le présenter en live et… de nous faire "voyager" ! Rythmés par des sonorités rétro disco, les nouveaux morceaux ne manqueront pas d’agiter les foules, le tout agrémenté d’un jeu de lumière parait-il futuriste. Rendez-vous le 23 mars à l’Olympia !

Les Nuits Claires avec Pete Doherty, Broken Back, The Shoes… les 24 et 25 mars au YOYO-Palais de Tokyo

Pour célébrer le début du printemps, rendez-vous aux Nuits Claires les 24 et 25 mars prochain au YOYO-Palais de Tokyo. Cette nouvelle édition sera l’occasion de retrouver une affiche éclectique et pointue, résolument rock et électro cette année. Au programme, nos petits chouchous Pete Doherty, Broken Back ou encore The Shoes !

Jamiroquai 28 mars à la Salle Pleyel

Enfin, le groupe britannique Jamiroquai sera en live à Paris pour une date exceptionnelle le 28 mars à quelques jours seulement de la sortie de son huitième album studio Automaton, attendu depuis près de sept ans par les fans. Autant vous dire que l’ambiance à la Salle Pleyel pour fêter le retour de Jay Kay et sa bande s’annonce explosive !

Mais aussi…

Mai Lan les Étoiles 2 mars // Tove Lo 13 mars à la Cigale // Ofenbach 17 mars au Zig Zag // Birdy Nam Nam 31 mars à l’Olympia