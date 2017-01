Vianney fête ses 150 000 abonnés sur Facebook avec un concert live de 2 heures (VIDEO)

2017 sera son année. Vianney vient tout juste de sortir son deuxième album, une véritable pépite proposant les titres Je M'en Vais, le Galopin ou encore Quand je Serai Père. Après le succès d'Idées Blanches, son premier opus, le jeune artiste revient en force avec un album sincère, honnête et incroyablement bien écrit. Bien sûr, son succès dans les charts va de paire avec celui qu'il rencontre sur les réseaux sociaux. Alors pour fêter ses 150 000 abonnés, Vianney a offert à ses fans un live de deux heures.

Ils étaient 150 000 lorsqu'il a annoncé qu'il ferait un concert "fait par les fans" et entre temps, les fans étaient 170 000 sur Facebook. Un belle performance, donc ! Cette vidéo, c'est un peu un avant gout de ce qu'il proposera en tournée. Cette fois, Vianney écumera les scènes seul avec sa guitare, une façon de valoriser encore plus sa proximité avec le public. D'ailleurs, notez que ses concert prévus au Bataclan et à la Cigale sont complets ! Alors dépêchez vous de prendre vos places pour aller l'applaudir.