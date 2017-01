C'est sûrement la plus grande attraction Ecossaise du moment et quelque chose nous dit que de nombreux touristes prendront un vol pour Edimbourg. Là-bas, un restaurant Game of Thrones a ouvert ses portes et c'est probablement votre seule et unique chance de manger comme Tyrion Lannister. Le pub, nommé Blood and Wine, aurait clairement eu sa place à Westeros - niveau décoration ET consommations.

Only the finest cuts of Frey go into our homemade Frey pies! You'll savor every bite ????????????????????????????????#sausagerolls #bloodandwinebar #gameofthrones #food #drinks #edinburgh #scotland #asongoficeandfire Une photo publiée par The Pop up Geeks (@thepopupgeeks) le 12 Janv. 2017 à 5h39 PST

Five whiskies a day keeps the white walkers away! #ruletoliveby #sunday #sundayfunday #bloodandwinebar #gameofthrones #scotland #edinburgh #winter #cheers Une photo publiée par The Pop up Geeks (@thepopupgeeks) le 8 Janv. 2017 à 14h34 PST

La carte propose toute sortes de mets et boissons rencontrées au fil des aventures écrites par George R.R. Martin et sur le site, on vous prévient d'emblée : "Venez et appréciez la gastronomie des sept royaumes mais souvenez-vous, quand vous jouez au jeu des trônes, vous buvez ou vous mourrez". Charmant. Mais la bonne nouvelle, c'est que les plus audacieux pourront partir en vacances pour y faire un tour, le temps que la série ne revienne sur HBO. La diffusion de la saison 7 est prévue pour cet été et si vous avez tout retour, voici tout ce qu'il faut savoir.