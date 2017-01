Un public exalté pour l'Electroshock de Strasbourg ! 

Ils ont joué, ils ont tout donné pour avoir leurs places et enfin, ils sont au Zénith. Les auditeurs chanceux de Virgin Radio sont actuellement en train d'envahir la salle Strasbourgeoise pour applaudir Kungs, The Avener, Martin Solveig, Mome et toute la crème de la scène électro. Forcément, ils ont mis les bouchées doubles pour se faire remarquer : selfies, maquillages, mains géantes...! Tout est prêt ! L'ambiance s'échauffe et tout ça prédit une soirée mémorable.

N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Electroshock puisqu'u Tweetwall a spécialement été mis en place.