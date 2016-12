Un parc d'attraction de la cuisine italienne va ouvrir ses portes !

Vous êtes un fin palais, un foodista, un morfale, un ventre… Bref vous aimez manger et tout ce qui se rapporte à la bouffe ? Un de vos voeux les plus chers est sur le point de s’exaucer, un parc d’attraction dédié à la nourriture va ouvrir ses portes en 2017. C’est un haut lieu de la gastronomie qui va accueillir ce petit paradis, il faudra vous rendre à Bologne pour une immersion totalement insolite sur le thème de la cuisine italienne. La chaîne de magasins Eataly est à l’initiative de ce projet qui devrait voir le jour en septembre prochain. Le site Bloomberg révèle que le parc disposera de vergers, jardins, prés et fermes pour se balader mais aussi 40 ateliers où l’on pourra assister à la fabrication de fromages et pâtes, 25 restaurants et des supermarchés. On réserve dès à présent nos billets ?

Eataly, qui dispose d’une trentaine d’enseignes à travers le monde, a annoncé y attendre six millions de visiteurs par an, dont deux millions de touristes (dans lesquels vous pouvez déjà nous compter) Le projet de la construction d’un hôtel au sein du complexe est également en cours, ses quelques 200 chambres devraient pouvoir être réservables dès 2018 pour prolonger encore plus l’expérience Eataly World et la découverte de la cuisine italienne !