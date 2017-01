U2 vend 1,1 million de tickets pour The Joshua Tree Tour 2017 en seulement 24 heures !

On s'en doutait un peu mais ils l'ont bel et bien fait ! The Joshua Tree Tour de U2 se porte très très bien avec 1,1 million de tickets vendus en 24 heures seulement ! A peine les places mises en vente, la tournée affichait complet dans toute l'Europe mais aussi dans de nombreuses villes américaines comme Los Angeles, Seattle, Chicago, Miami ou encore Boston. A tel point que les Irlandais ont dû ajouter quelques dates en Amérique du Nord, à Londres, Rome, Amsterdam ou Paris ! Vous voilà prévenus, si vous voulez des places pour aller voir U2 au Stade de France ce 26 juillet 2017, il ne faudra pas traîner... Toutes les infos sont par ici.

Il faut dire que le contenu s'annonce particulièrement alléchant avec la performance intégrale du fameux album de U2 The Joshua Tree (pour ceux qui l'auraient oublié, il contient les tubes "With Or Without You", "Where The Streets Have No Name" ou encore "I Still Haven’t Found What I’m Looking For") mais aussi des invités d'exception dont Mumford & Sons, OneRepublic et The Lumineers en Amérique du Nord ou le groupe de Noel Gallagher "High Flying Birds" en Europe. Voici tout ce qu'il faut savoir sur The Joshua Tree Tour 2017, la tournée anniversaire de U2...