U2 : The Joshua Tree Tour 2017, tout ce qu'il faut savoir sur la tournée anniversaire

En 1987 sortait le cinquième album studio de U2, le groupe irlandais superstar qui connait sa consécration grâce à ce disque. L’opus se place à la première place des charts de 23 pays, et s’est vendu à ce jour à plus de 25 millions d’exemplaire. Il reçoit un accueil royal des critiques à sa sortie, reçoit le Grammy Award du meilleur album l’année suivante, et aujourd’hui encore, est considéré comme l’un des meilleurs albums de tous les temps. Les hits cultes tels que With Or Without You, Where The Streets Have No Name ou encore I Still Haven’t Found What I’m Looking For ont notamment fait le succès de The Joshua Tree. Cette année, le disque fête ses 30 ans, et U2 a décidé de faire les choses en grand. Bono et sa bande viennent d’annoncer The Joshua Tree Tour 2017 pour célébrer cet anniversaire avec leurs fans, et voici tout ce qu’il faut savoir sur cette tournée évènement.

U2 ne pouvait pas oublier la France, et passera bien sûr par l’Hexagone pour une date (unique ?) le 25 juillet 2017 au Stade de France à Paris. Si certains se contentent de choisir en première partie de petits groupes émergent coup de coeur, U2 se paie Noel Gallagher’s High Flying Birds. Les préventes ont déjà été lancées hier mercredi 11 janvier pour les abonnées de U2.com, et la billetterie ouvrira officiellement ce lundi 16 janvier. Il faudra être à l’affût, le Stade de France c’est grand, mais peut-être pas assez pour tous les fans de U2 qui attendent le retour du groupe sur scène en France depuis plusieurs années. Côté prix, comptez 45 euros pour la pelouse, et jusqu’à 199,50 euros pour le pack spécial.

Le guitariste The Edge a révélé au magazine Rolling Stone que l’intégralité de l’album sera joué en live pour les concerts, et avec peut-être même en bonus des titres des faces B de l’époque. Une grande première ! La tournée débutera le 12 mai à Vancouver puis passera par un peu toute l’Amérique du Nord. U2 jouera au festival Bonnaroo 2017 à Manchester (Tenessee) durant cette période, ce qui sera leur première fois en tête d’affiche d’un festival américain. Ils s’envoleront ensuite vers l’Europe à partir du 8 juillet pour se produire au Stade Wembley à Londres, passeront par Berlin, Rome, Barcelone, Dublin, Paris bien sûr et Amsterdam, puis achèveront cette tournée évènement le 1er août à Bruxelles. On constate qu’entre le 22 juillet où ils seront en concert à Dublin et leur date du 25 juillet, aucune date n’a été programmée, ce qui laisse de l’espoir à ce que U2 puisse être à l’affiche de la première édition française de Lollapalooza qui aura lieu ce même week-end. Vous êtes prêts pour The Joshua Tree Tour 2017 ?