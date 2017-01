U2, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd... Tous réunis à l'affiche d'un même festival

Face à la déprime hivernale, une solution, rêvasser sur les prochaines vacances d’été qui arrivent dans quelques (petits) mois. Les festivals l’ont bien compris, et dévoile tour à tour les premiers noms de leur programmation à venir pour nous donner l’eau à la bouche. Le dernier en date, le Bonnaroo Festival, vient de lever le voile sur l’intégralité de son affiche et nous donne bien envie de prendre notre billet tout de suite pour les States. Tenez-vous prêts, sont réunis sur un même line-up U2, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Major Lazer, Lorde, The xx, Flume, Glass Animals, Tove Lo, Kaleo, Dua Lipa, ou encore Milky Chance. Découvrez la programmation complète sur l’affiche ci-dessous !

Entre U2 qui jouera également au Stade de France cet été pour les 30 ans de The Joshua Tree, les Dieux du live Red Hot Chili Peppers, The Weeknd qui vient fraichement de sortir son nouvel album Starboy ou encore Major Lazer dont les nouvelles musiques arrivent très bientôt, on ne sait plus trop où donner de la tête. Pour avoir la chance d’aller applaudir tous ces artistes sur scène, il faudra vous rendre des 8 au 11 juin prochains à Manchester dans le Tennessee ! Dans le même genre de programmation de folie, on retrouve également celle de Coachella 2017 avec Radiohead, DJ Snake ou bien Justice.