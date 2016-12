U2 promet une année 2017 spéciale dans un message de Noël (vidéo)

Dans une vidéo de Noël adressée à leurs fans, Bono et les autres membres de U2 font allusion à une année 2017 spéciale pour un anniversaire bien particulier : "Pour honorer les 30 ans de Joshua Tree, on a des concerts très très spéciaux à venir. Très très particuliers". Une tournée spectaculaire se profile donc à l'horizon ! Bono confirme également que "Songs of Experience", la suite de Songs of Innocence sortira en 2017. L'album fera suite à "Songs of Innocence" sorti en 2014 accompagné de la tournée "Innocence + Experience Tour" l'année dernière.

Dans la vidéo, on peut voir le groupe décorer le fameux "Joshua Tree" pour Noël en musique. L'arbre donne son nom au 5ème album du groupe aux multiples tubes comme "With or Without You," "Where the Streets Have No Name" et "I Still Haven't Found What I'm Looking For". On a hâte de voir ce que U2, avec Bono premier homme parmi les femmes de l'année de Glamour, nous réserve.