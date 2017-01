U2, Ed Sheeran, Daft Punk... Les news musique de la semaine

Comme chaque samedi, voici un petit récap' des news musique qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine... Et une fois de plus, l'actualité musicale était florissante. On a eu droit en effet au grand retour d'Ed Sheeran qui écrase tout sur son passage avec deux nouveaux singles mais aussi aux nominations de Jain ou Julien Doré aux Victoires de la Musique 2017 ! Ce n'est pas tout, Daft Punk a dévoilé un trailer mystérieux intitulé "Alive 2017" laissant place aux rumeurs les plus folles. U2 a de son côté affolé ses fans avec une grande nouvelle... Une semaine musicale florissante, on vous dit !

U2 a annoncé un concert en France cet été pour célébrer les 30 ans de l'album culte "The Joshua Tree"...

Daft Punk a dévoilé "Alive 2017", un trailer relançant la rumeur...

Les nominations pour les Victoires de la Musique 2017 sont tombées avec Jain, Julien Doré ou encore Kungs.

Ed Sheeran a joué "Shape of You" pour la première fois en live !

Taylor Swift s'est montrée surexcitée quand au retour d'Ed Sheeran...