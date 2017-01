U2 : De nouveaux morceaux dévoilés pour The Joshua Tree Tour

Dans une interview pour The Rolling Stone, le bassiste de U2 Adam Clayton a révélé que le groupe jouerait de nouveaux morceaux pendant The Joshua Tree Tour. Une tournée anniversaire célébrant les 30 ans de l'album culte, mais aussi la nouvelle ère de U2, qui a ajouté une deuxième date de concert en France cet été : "J'aimerais beaucoup si on pouvait jouer quelque chose de "Songs of Experience" pendant la tournée, peut-être une ou deux chansons. Encore une fois, je préfère préciser qu'on doit voir d'abord la structure du show et décider si les chansons d'Experience collent à l'ambiance "stade" mais j'adorerais jouer des nouvelles chansons aux gens et qu'ils les connaissent avant que l'album sorte."

Adam Clayton a d'ailleurs précisé la date à laquelle les fans peuvent espérer la sortie retardée du nouvel album de U2 "Songs of Experience" : "On pense tous que ça doit sortir à la fin de cette année. Ce n'est pas encore planifié, rien de tout ça. On va s'y remettre à un moment cette année et finir un peu tout ça. Mais on pense qu'on en est là. (...) On peut toujours travailler ça tout au long de cette année, ces petits trucs qu'on veut faire. Ce sera un plaisir de se retrouver sur scène et de jouer les chansons de "The Joshua Tree". De toute façon, le fait de faire ces concerts "Joshua Tree" et ces morceaux pendant tout l'été, ça va avoir inévitablement un impact sur ce que le nouvel album sera quand on l'aura fini". Prometteur.