U2, Daft Punk, Brit Awards... les news musique de la semaine

Enfin le week-end ! Et comme chaque samedi, c'est parti pour un récap' musique des news qu'il ne fallait surtout pas rater... Tout d'abord, U2 nous a donné du baume au coeur en rajoutant une deuxième date de concert en France cet été tandis qu'on espère de plus en plus que la tournée de Daft Punk intitulée "Alive 2017" aura bien lieu. On a aussi appris qu'un hommage à George Michael et David Bowie se prépare pour la cérémonie des Brit Awards 2017 qui a lieu ce 22 février à Londres. Madonna a de son côté répondu à ses détracteurs qui aimeraient bien qu'elle arrête sa carrière. Pour finir, on a halluciné avec l'énorme programmation du nouveau festival Lollapalooza Paris.... Du lourd !

