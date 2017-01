U2 annonce un concert en France cet été !

Mars 1987. U2 publie Joshua Tree, son cinquième album studio. Porté par des tubes devenus incontournables tels « With Or Without You », « I Still Haven’t Find What I’m Looking For » ou « Where The Streets Have Not Name », l’album propulse U2 au rang de stars internationales. Pour célébrer le 30ème anniversaire de Joshua Tree, le groupe de Bono se lancera bientôt dans une grande tournée des stades à travers l’Europe et les Etats-Unis. U2, qui nous avait promis une année 2017 très spéciale, se produira notamment au Stade de France le 25 juillet 2017 ! Pour chaque show de la tournée, le quatuor irlandais interprétera en live l’album Joshua Tree dans son intégralité. Une grande première !

Aux Etats-Unis, le groupe sera accompagné de Mumford & Sons, The Lumineers ou OneRepublic selon les dates. En ce qui nous concerne, c’est Noel Gallagher qui sera chargé d’assurer la première partie au Stade de France ! Un honneur immense pour l’ex-Oasis, lui-même grand fan de U2. Génial tout ça, mais on fait comment pour acheter des billets ? Et bien sachez qu’une prévente sera ouverte entre le mercredi 11 janvier 9h00 et le vendredi 13 janvier 17h00. Pour la mise en vente officielle, il faudra patienter jusqu’au mardi 17 janvier. Le groupe devrait communiquer plus de détails dans les prochains jours. Par ailleurs, le nouvel album de U2 « Songs of Experience » serait prévu cette année, Bono ayant annoncé en interview qu’une cinquantaine de chansons étaient déjà prêtes…