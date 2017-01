U2 ajoute une deuxième date de concert en France cet été

Il fallait s’y attendre, le concert de U2 annoncé cet été en France a été sold out en quelques instants. Cela fait plusieurs années que le groupe irlandais n’a plus joué dans l’Hexagone, et cette date est lourde de sens puisqu’elle fait partie de la tournée de The Joshua Tree Tour 2017 qui fête les 30 ans du mythique album du même nom. De plus, la première partie avait été dévoilée au passage et va être assurée par un groupe de prestige, Noel Gallagher’s High Flying Birds. C’était donc un peu prévisible que le concert de U2 au Stade de France le 25 juillet prochain affiche aussi rapidement complet. Pas de panique pour ceux qui n’auraient pas pu obtenir leurs places ce matin, une seconde date vient d’être ajoutée le lendemain mercredi 26 juillet, même endroit avec la même première partie !

Les tarifs restent inchangés également, et U2 y jouera toujours l’intégralité de son cinquième album studio The Joshua Tree sur lequel on retrouve notamment les tubes With Or Without You, Where The Streets Have No Name ou encore I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Un conseil, ne manquez pas une nouvelle fois le coche, les places de ce second concert de U2 en France en 2017 devraient s’écouler tout aussi rapidement ! En attendant juillet prochain, retrouvez tout ce qu’il y a à savoir sur la tournée anniversaire de U2 The Joshua Tree Tour 2017.