U2 a repoussé la sortie de son nouvel album à cause de l'élection de Trump

Dans son message de Noël, U2 a promis une année 2017 spéciale, et pour l’instant on est loin d’être déçu. Après avoir programmé des concerts à travers le monde entier, U2 a annoncé un concert au Stade de France cet été, avec Mr Noel Gallagher en première partie, rien que ça. La mise en vente officielle est prévue pour le lundi 16 janvier, ne manquez pas le coche ! Un nouvel album de U2 avait également été annoncé cette année, la suite de Songs Of Innocence sorti en 2014, et Bono avait déclaré en interview l’an dernier qu’une cinquantaine de chansons étaient déjà prêtes. Concernant sa publication, aucune date officielle n’a été communiquée mais le guitariste The Edge vient à son tour de confier en interview que sa sortie risque d'être repoussée à cause de l’élection de Donald Trump le 8 novembre dernier.

« Cet album a été écrit à 80% avant 2016, et la plus grande partie du reste début 2016, et maintenant, je pense que vous êtes d’accord, le monde a changé », explique-t-il, « Nous allons même peut-être écrire quelques nouvelles chansons sur notre position. Nous nous donnons un peu de temps pour la créativité. » L’investiture du nouveau président des Etats-Unis aura lieu le 20 janvier prochain. « C’est comme un pendule qui a soudainement pris un énorme virage vers une autre direction », ajoute le guitariste. Pour la nouvelle tournée, U2 interprétera l'intégralité de l’album The Joshua Tree en live, une première !