Twenty one pilots , the Chainsmokers... la liste des 30 personnalités de moins de 30 ans de Forbes dévoilée

Parce que l'âge n'est pas un gage de talent ou de maturité, beaucoup d'artistes ou de personnalités ont parfois moins de 30 ans (de quoi nous faire réfléchir sur notre propre vie). On ne sait pas s'ils se meublent chez Ikea comme la plupart des jeunes de moins de 30 ans mais en attendant, ils sont dans le classement Forbes des people les plus importants. Côté musique, on retrouve notamment The Chainsmokers, duo électro dont les titres All We Know ou encore Closer passent en boucle sur les ondes. Aussi, les Twenty One Pilots se sont faits remarquer : un dernier album qui leur a valu un nombre incalculable de récompenses, une apparition sur la bande-originale de Suicide Squad... il n'en n'aura pas fallu plus pour obtenir la reconnaissance de Forbes.

Notez également la présence de Charlie Puth - que l'on ne présente plus- et d'Alessia Cara dans ce même classement. D'autres artistes sont également mentionnés, comme Daya (compositrice de 19 ans), Justine Skye (21ans, Bibi Bourelly (22 ans), G-Eazy (27ans) ou encore Jeremih (29 ans) qui est d'ailleurs dans le dernier clip de DJ Snake, The Half. La liste complète est à retrouver sur le site de Forbes.