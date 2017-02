Twenty One Pilots sort le premier épisode de leur documentaire qui cloture la tournée "The Emotional Roadshow"

twenty one pilots c'est le duo alternatif américain qui a explosé en 2016 et qui promet une année 2017 également riche en surprises ! Originaire de Columbus dans l'Ohio et composé de Tyler Joseph et Josh Dun, le duo à l'origine de "Ride" a raflé cette année tout un tas de prix dont la semaine dernière leur premier Grammy Awards pour meilleur groupe/duo. Si les artistes ont dévoilé le clip de "Heavydirtysoul" clôturant le chapitre "Blurryface" après deux ans d'exploitation, ils promettent de dévoiler plus de contenu vidéo dans les prochaines semaines. En effet, le groupe va sortir un documentaire, retraçant les dernières dates de leur tournée "The Emotional Roadshow World Tour" qui se déroule actuellement et le premier épisode est déjà disponible.

En plus d'une version acoustique de "We Don't Believe What's On TV" interprétée sur scène, on retrouve dans cette vidéo des moments en backstage avant et après le set, leurs ressentis sur scène et des images inédites. twenty one pilots qui fait partie de la liste des 30 personnalités de moins de 30 ans dévoilée par Forbes promet donc une fois de plus de faire rentrer les fans dans leur monde avec ce nouveau documentaire qui contiendra cinq épisodes et qui promet de réjouir la communauté toujours plus grandissante d'admirateurs du si singulier duo.