Twenty One Pilots : Le clip de Heavydirtysoul dévoilé

Depuis la sortie de leur tube "Stressed Out", les Twenty One Pilots sont partout ! Encore méconnus du grand public il y a un an, leur album "Blurryface" fait aujourd'hui des étincelles dans les charts du monde entier grâce à plusieurs hits, dont "Heathens", figurant sur la bande originale de Suicide Squad. Le duo a remporté deux prix lors des American Music Awards et sont nommés pas moins de trois fois à la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards 2017, dont voici les nominations avec Flume, Blink-182 et bien d'autres... Et comme si tout ça ne suffisait pas, Twenty One Pilots dévoile un tout nouveau clip !

C'est "Heavydirtysoul", au style plus énervé, qui a été choisi pour continuer d'exploiter le succès de l'album "Blurryface". On peut y voir Josh et Tyler, les deux membres du groupe, se faire face sur une route. Tandis que l'un joue de la batterie en plein milieu, l'autre lui fonce dessus en voiture... On vous laisse découvrir la suite ! Et bonne nouvelle, le duo prépare déjà un nouvel album. En attendant, voici une session live de cinq titres en téléchargement gratuit de Twenty One Pilots.