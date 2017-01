Twenty One Pilots et Kaleo dans le Lab Virgin Radio dimanche

Pour finir la semaine en beauté et en musique, quoi de mieux que d’écouter le Lab Virgin Radio présenté par Lionel ? Cette semaine encore, votre animateur reçoit de prestigieux invités qui répondront à quelques unes de ses questions et se produiront en live session acoustique. Ce dimanche, retrouvez Twenty One Pilots et Kaleo ! Twenty One Pilots se place parmi les meilleurs ventes d’album en 2016 grâce à son quatrième opus Blurryface. Porté notamment par son tube Stressed Out, le duo américain a séduit le monde entier et n’a pas fini de faire parler de lui. Lors de leur passage dans le Lab, Tyler Joseph et Josh Dun nous en diront un peu plus sur ce succès retentissant et peut-être même sur leur prochain album qui sait !

Kaleo est un groupe islandais qui risque de faire beaucoup parler de lui en 2017, son second album A/B au croisement du rock, de la folk et du blues est sorti l’an dernier, et sera en concert le 27 janvier prochain à Paris pour nous présenter en live son univers envoûtant. Découvrez en un avant-goût cette semaine dans le Lab Virgin Radio, à suivre dimanche de 20h à minuit en écoutant votre radio préférée !