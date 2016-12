Twenty One Pilots dévoile une session live de cinq titres en téléchargement gratuit !

2016 a été l'année de la consécration pour le duo alternatif twenty one pilots. Originaire de l'Ohio, Tyler Joseph et Josh Dun ont séduit à échelle planétaire le grand public avec leur dernier album "Blurryface" mais également grâce à leurs concerts enflammés dont le dernier en France s'est déroulé au Zénith de Paris et à leurs performances scéniques impressionnantes. Le groupe à l'origine du hit "Heathens" contenu dans la bande originale de Suicide Squad a terminé son "Emotional Roadshow Tour" en Europe et s'apprête à continuer leur tournée aux Etats-Unis et en Australie l'année prochaine. Avant cela, le duo a tenu à offrir un cadeau de Noël pas comme les autres à leurs fans. Ce dernier s'est allié au groupe Mutemath afin de recréer lors d'une session studio, cinq de leurs plus grands titres extraits de "Blurryface".

Parmi ces morceaux on retrouve "Heathens", le hit "Ride", "heavydirtysoul", "Tear In My Heart" ou encore "Lane Boy". Non seulement les deux groupes ont offert vingt-cinq minutes de pur bonheur live aux fans, mais twenty one pilots qui a récemment interprété un mash-up de "Stressed Out" et "Heathens" aux AMAs 2016 a également proposé les morceaux en téléchargement gratuit pendant un mois. Le groupe qui a sorti pour Thanksgiving un vinyle live de leur tournée a donc bien des surprises en stock pour ses fans de plus en plus nombreux. twenty one pilots est nommé cinq fois aux Grammy Awards 2017 qui se dérouleront en février prochain et on ne peut que leur souhaiter le meilleur avec l'incroyable année qu'ils ont passé.