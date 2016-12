Souvenez-vous de l’arrivée de True Detective en 2014, la série avait largement récolter les faveurs du public et des critiques, portée par la prestation incroyable de Matthew McConaughey. L’Américain de 47 ans était passé, grâce à ce rôle, d’acteur has been de comédie romantique au statut d'icône que tout Hollywood s’arrache. Il faut dire que son charisme n’est pas passée inaperçu à l’écran, et a réussi à rendre attachant le personnage de Rustin Cohle pourtant dénué d’empathie et d’émotion. Après une saison 2 de True Detective plutôt décevante malgré un casting 5 étoiles composé notamment de Colin Farrell et Rachel McAdams, une saison 3 n’a pour le moment pas été confirmée. Matthew McConaughey s’est cependant dit partant pour reprendre son rôle et cette déclaration pourrait changer la donne !

Interrogé dans The Rich Eisen Show le 16 décembre dernier, Matthew McConaughey a déclaré qu’il « n’hésiterait pas une seconde » si on lui proposait de jouer à nouveau Rustin Cohle dans la saison 3 de True Detective. Il en aurait parlé à Nic Pizzolatto mais pour le moment le projet n’est pas d’actualité, le créateur de la série veut s’accorder une pause vis à vis du show. Si le retour de Matthew McConaughey dans True Detective serait une nouvelle des plus excitantes, la série « trahirait » son idée de départ - celle de renouveler complètement son intrigue et son casting à chaque nouvelle saison- en reprenant l'acteur. Affaire à suivre donc !