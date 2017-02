Tibz : Gagnez vos places pour son showcase à Lille le 20/03

Lancé par My Major Company, Tibz s’apprête à sortir cette année son premier album On n’est pas bien là ? dont on a déjà pu découvrir les titres Ton sourire et Nation. Les fans de Louane l’ont sûrement reconnu puisqu’il a assuré sa première partie durant sa tournée en 2016. Le chanteur français a commencé la guitare à 10 ans, et écrit ses premiers textes à 15 ans influencé par Bob Dylan ou encore Neil Young. Tibz est un artiste confirmé, il écrit, compose et chante tous ses morceaux, Via des paroles mi-françaises mi-anglaises, il propose une musique pop folk fédératrice qui apporte un vent de fraicheur sur la scène française. Tibz risque de faire beaucoup parler de lui dans les mois à venir et sera en showcase privé Virgin Radio ce lundi 20 février à la Péniche L’Eldorado à Lille. Pour gagner vos places, suivez le guide !

Pour tenter de recevoir vos invitations pour le showcase de Tibz à la Péniche L’Eldorado à Lille, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter comme d’habitude Virgin Radio sur la fréquence 92.0 pour les Lillois, puis de suivre toutes les instructions de l’antenne afin de (peut-être) gagner vos places. Bonne chance à tous, on se retrouve le 20 février pour les heureux gagnants qui verront Tibz en live ! Plus d’infos sur la page officielle de Virgin Radio Nord Picardie.