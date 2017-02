Tibz et Kaleo dans le Lab Virgin Radio dimanche 12 février

Le Lab Virgin Radio c'est tous les dimanches sur Virgin Radio, entre 20h et minuit. L'émission est présentée par Lionel, qui vous propose d'y écouter des interviews avec des artistes venus de tous les horizons, et qui se fendent pour la plupart d'une courte session acoustique. Ce dimanche 12 février l'animateur reçoit Tibz et Kaleo. Le premier était dans les studios de Virgin Radio cette semaine pour un Lab rediffusé en live sur Facebook. Pour tous ceux qui n'étaient pas disponible à ce moment là, ce sera l'occasion de vous rattraper ce dimanche et de découvrir l'univers pop folk de ce très talentueux jeune homme qu'on a découvert sur la tournée de Louane, dont il assurait les premières parties en 2016 !

Kaleo est un groupe venu d'Islande et qui a percé à l'international assez récemment à la faveur d'une apparition sur la bande originale de FIFA 16 avec leur très beau titre Way Down We Go. Récemment encore la chanson était utilisée pour illustrer l'une des bandes-annonces du film Logan (nouveau chapitre des aventures de Wolverine). Leur musique oscille entre folk, rock et blues, ils ont sorti leur deuxième album studio A/B en juin dernier. La session acoustique qu'ils ont enregistré pour le Lab Virgin Radio devrait vous convaincre de les découvrir en live. Les festivals Lollapalooza Paris et le Main Square ne s'y sont pas trompés et on inscrit le quatuor à la programmation de leurs éditions 2017.