Thomas Azier : GOLD, le nouveau single dévoilé

Souvenez-vous en 2014, le premier album Hylas de Thomas Azier et nous offrait une jolie claque électro-pop notamment avec les titres Red Eyes et Ghost City. Virgin Radio l’avait même invité lors de la seconde édition de la soirée Electroshock en juin 2015 à Lille, où Thomas Azier avait coloré tout le Zénith de rouge. Une couleur qui semble plutôt symbolique pour lui, elle apparait sur nombreux de ses visuels et sera également le nom de son prochain album. La sortie du second opus Rouge de l’artiste néerlandais est prévue pour le 12 mai prochain, après Talk To Me qui signait le retour de Thomas Azier et Winners, le troisième single GOLD vient d’être dévoilé et est en écoute sur VirginRadio.fr !

Cette nouvelle chanson GOLD aux sonorités plus pop est terriblement efficace. Le titre commence tout en douceur avec de délicats couplets accompagnés de piano, avant que le tout ne s’accélère pour le refrain fédérateur des plus réjouissants. Un joli morceau qui n’annonce que le meilleur pour ce second album studio Rouge disponible en pré-commande par ici. Thomas Azier est définitivement un musicien à suivre de près en 2017 !