The xx se dévoile comme jamais dans une interview pour Pitchfork

Romy Madley Croft, Jamie Smith (plus connu sous le nom de Jamie XX) et Oliver Sim font partie de ces artistes au talent fou mais d’une grande discrétion aussi, ce qui créé une aura assez spéciale autour d’eux. Très peu médiatisés, ils n’accordent que très peu d’interview, et font rarement des apparitions télévisées. À quelques semaines de la sortie du nouvel opus I See You (le 13 janvier 2017 précisément), The xx a tout de même rencontré le site américain Pitchfork (promo oblige) où ils évoquent les dessous d’un des albums les plus attendus de 2017 mais où ils abordent aussi des sujets bien plus personnels comme les problèmes d’alcoolisme d’Oliver Sim. On fait le point sur cet entretien passionnant.

Après le succès planétaire de Coexist sorti en 2012, The xx avait beaucoup d’inquiétudes. Ils se devaient faire un nouvel album au moins à la hauteur du précédent. « On se mettait tellement la pression : ‘Qu’est ce que les gens aiment chez nous ? Qu’est ce qui fait de nous, nous ? De quoi avons nous besoin pour le garder’ » Oliver Simon, chanteur et bassiste du groupe ajoute : « Quand vous pensez comme ça, à vos faiblesses, vous pouvez finir avec quelque chose qui sonne comme une parodie de vous mêmes. » The xx sera en concert en France en 2017.

Puis l’interview a pris une dimension plus personnelle, lorsqu’Olivet a commencé à se confier sur ses problèmes d’alcoolisme. « Je sortais beaucoup avec l’excuse de célébrer, célébrer les dernières années. Je combattais juste l’idée de devenir un adulte. Des amis commençaient à mûrir et je ne voulais pas… Et avec l’alcool, comme pour beaucoup de choses, c’est tout ou rien pour moi. En ce moment, c’est rien », raconte-t-il. Cela fait à présent un an qu’il n’a pas bu un seul verre. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site de Pitchfork.