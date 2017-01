The XX : Say Something Loving, une nouvelle chanson dévoilée

2016 s'était achevé avec une interview révélation de The XX pour Pitchfork et 2017 commence avec une nouvelle chanson du groupe. Tous les voyants sont au vert pour le trio britannique qui pourrait bien être l'une des forces musicales majeures de cette nouvelle année. C'est sur leurs réseaux sociaux que le groupe a d'abord partagé une vidéo pour souhaiter la bonne année à leurs fans "Joyeux 2017 ! On est tellement excité de dévoiler notre nouvel album I See You le 13 janvier et de partager de nouvelles musiques avec vous". " Il y a quelques semaines on était à Tokyo et on s'est filmé en train de chanter en karoaké sur notre nouvelle chanson Say Something Loving, on s'est bien amusé !". La chanson a ensuite été mise à disposition, et en intégralité, sur les services de streaming à minuit, ce 2 janvier.

A few weeks ago we were in Tokyo and filmed ourselves doing karaoke to our new song 'Say Something Loving', we had a lot of fun! xx The xx pic.twitter.com/zctL2funtL — The xx (@The_xx) 1 janvier 2017

Say Something Loving s'inscrit dans la même lignée que le premier single extrait de I see You, On Hold. Un tempo aux accents rétro, des paroles bittersweet et pleine d'amour. Moins froid que leurs précédentes productions, I See You s'annonce véritablement comme un album différent et plus chaleureux. Il ne nous reste plus qu'à attendre deux petites semaines avant de le découvrir en intégralité. A noter que le concert du 14 février de The XX à Paris est déjà complet mais qu'il reste encore des places pour la seconde date, du 15 février et toujours au Zenith.