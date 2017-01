The XX : Say Something loving en live chez Jimmy Fallon

En attendant de pouvoir découvrir sur scène The XX les 14 et 15 février prochain au Zenith de Paris, on se régale des performances lives qu'ils délivrent sur les plateaux de télévision. Le dernier en date ? Celui de l'américain Jimmy Fallon et de son émission le Tonight Show diffusée sur NBC. Le trio anglais a choisi d'y interpréter Say Something Loving, leur tout nouveau single extrait de I See You. Le troisième album, très attendu, de Romy Madley Croft, Oliver Sim et Jamie Smith, est sorti il y a à peine une semaine et n'a pas manqué de surprendre.

I See You intervient après 5 ans d'absence et une légère métamorphose pour le groupe. Si ce troisième opus n'est pas une rupture par rapport à leur habituelle production, il marque une évolution avec ses sons plus chaleureux, plus pop. Ce qui promet une toute nouvelle dynamique sur scène et nous donne encore plus envie de découvrir cet album en concert. The XX seront également en concert au Zenith de Strasbourg ( 17/02), à la Halle Tony Garnier de Lyon (21/02). Annoncé au festival Coachella (Etats-Unis) et Primavera ( Barcelone), on ne désespère pas de les voir également programmés sur un festival français !