The xx : Say Something Loving, le clip dévoilé

The xx aura attendu près de cinq ans pour sortir un nouvel album après les succès retentissants de leurs premiers albums The xx (2009) et Coexist (2012). Le groupe britannique a su séduire un large public à travers le monde entier grâce à son univers vaporeux dont les sons presque minimalistes touchent en plein coeur. Le dernier opus I See You a été dévoilé le 13 janvier dernier et a mis tout le monde d’accord avec les délicates pépites musicales qui la composent. On pense notamment au premier single On Hold, au jouissif I Dare You mais aussi à l’envoûtant Say Smething Loving. Ça tombe bien, ce dernier titre a été choisi à son tour pour défendre l’album I See You ! Découvrez sans plus attendre son clip qui rend hommage aux premiers amours.

La vidéo réalisée par Alasdair McLellan et on y retrouve des images de The xx en live à Londres dans une pièce bleue. Le groupe précise que : « Nous voulions mettre à l’honneur notre ville natale et revisiter des endroits qui nous rappellent notre amitié lors de notre adolescence. » Une belle réussite qui montre une fois de plus que le trio accorde également une place de choix à son univers visuel. Pour (re)voir The xx en concert, direction Rock En Seine 2017 cet été où le groupe vient d’être annoncé à l’affiche aux côtés notamment de Jain et Flume.