The XX reprend un duo de Drake & Rihanna

I See You, le nouvel album de The XX vient d’être dévoilé. Un album surprenant car bien plus lumineux que leurs précédentes productions. On aura l’occasion de vous redire ce que l’on en pense d’ici quelques temps. En attendant, on vous propose de découvrir une vidéo étonnante du trio. Celui-ci est en pleine tournée promotionnelle et un détour par les studios de la radio BBC1 était donc un passage quasi obligé pour les anglais. Ils y ont joué leur nouveau single On Hold mais se sont surtout prêtés au jeu de la cover. C’est sur le duo Too Good, chanson de Drake et Rihanna moins connue que Work mais bien plus belle, que leur choix s’est porté. Une chanson aux paroles un peu tristes et dont ils ont ravivé la mélancolie avec leur touche unique.

Avant de dévoiler leur troisième opus, The XX avait proposé à leurs fans de découvrir les chansons qu’ils avaient écouté pendant la conception de l’album. Parmi celles-ci, on trouvait du Rihanna ( Kiss it better remixée par Four Tet). Pour son édition Deluxe Vynil , I See You propose une chanson intitulée Naive et dont les crédits indique qu’elle sample Doing It Wrong ( extrait de l’album I Take Care de Drake). Il n’y a donc aucun doute sur le fait que The XX apprécie ces deux artistes, bien qu’ils soient assez éloigné de leur propre univers.