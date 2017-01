The xx : I See You, le nouvel album dévoilé

Octobre 2016, on apprenait le retour de The xx, le trio britannique qui n’avait plus donné signe de vie depuis le génialissime Coexist en 2012. Un troisième album ainsi qu’une tournée nous avait été annoncés, une nouvelle qui a réjoui toute la sphère musicale impatiente de retrouver ce groupe ovni des plus intrigants. Par des musiques presque minimalistes, The xx a toujours réussi à nous toucher en plein coeur, à nous procurer mille frissons. I See You qui sort aujourd’hui ne fait pas exception à la règle, bien que plus solaire que leurs derniers opus. Cet album de dix courts morceaux constitue la playlist idéale de cet hiver, c’est fluide, c’est bourré d’émotions indescriptibles, certains titres nous mettent presque la larme à l’oeil, c’est beau tout simplement.

Nos coups de coeur vont au brillant On Hold, le premier single du nouvel album de The xx qu’on a pu découvrir, à Lips, sensuel à souhait ou encore à l’exaltant I Dare You. S’il y a une sortie à ne pas manquer cette semaine, c’est bien celle de I See You, à écouter en boucle sous la couette. The xx sera par ailleurs en concert en France le 14 février au Zénith de Paris (déjà sold out) et le 21 février à la Halle Tony Garnier à Lyon.