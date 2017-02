The xx : Gagnez vos séjours et vos places pour les concerts du 14 et 15 février au Zénith de Paris

The xx a dévoilé son nouvel album I See You le 13 janvier dernier, près de cinq ans après la sortie du génialissime Coexist en 2012. Le trio britannique a fait son retour avec un opus brillant, langoureux, exaltant et plus solaire que les précédents, plaçant I See You parmi nos albums préférés de ce début d’année 2017. Dans la foulée, le groupe a annoncé une tournée mondiale qui passera par la France bien sûr, les 14 et 15 février au Zénith de Paris et le 20 février à Lyon. Les concerts parisiens sont archi sold out, mais bonne nouvelle pour ceux n’ayant pas pu se procurer leur place, Virgin Radio vous fait gagner vos séjours dans la capitale pour aller voir The xx en live ! Suivez le guide pour participer à notre jeu concours.

Pour tenter de gagner vos séjours et vos places pour le concert de The xx le 14 OU le 15 février au Zénith de Paris, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire, préciser la date du concert au choix auquel vous souhaitez assister, puis de croiser les doigts pour être tirés au sort et remporter un séjour pour 2 dans la capitale pour aller y applaudir The xx sur scène au Zénith de Paris ! Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement.