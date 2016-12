The Weeknd : Son concert Vevo à découvrir en intégralité

Vevo a offert un beau cadeau de Noël aux fans de The Weeknd dimanche 18 décembre à Los Angeles. Un concert privé et gratuit au cours duquel le canadien a interprété une dizaine de chansons. Côté agencement scénique, comme il avait prévenu, le chanteur se contente d'un écran LED et d'un sobre jeu de lumière, laissant toute la place à la musique. L'occasion d'entendre en live autre chose que Starboy qui semble être devenue la seule chanson que l'artiste ait envie d'interpréter lors des grands raouts musicaux. Le titre phare de l'album, auquel il donne d'ailleurs son nom, était évidemment de la partie mais sans les Daft Punk alors que les fans ont eu la bonne surprise de voir Kendrick Lamar débarquer sur scène pour interpréter leur duo Sidewalks.

Du nouvel album, on a pu également entendre Reminder (que les fans connaissent déjà par coeur et n'ont pas hésité à chanter avec The Weeknd pour le lui prouver), False Alarm, Party Monster et Secrets. Celle-ci a été reprise dans un mash up avec Can't Feel My Face, une association parfaite tant les deux chansons symbolisent la capacité du canadien à briller dans le registre pop. Petite déception en revanche concernant la voix de The Weeknd en live sur Secrets, qui n'a pas tout à fait la même ampleur qu'en studio. L'artiste a aussi interprété The Hills qui semble être l'une des préférées de ses fans, c'est le clip le plus visionné de The Weeknd sur You Tube avec plus de 970 millions de vues au total !