The Weeknd chill avec des mannequins dans le clip de Some Way 

Il y a quelques semaines la toile s'enflammait à la sortie du single Some Way de NAV feat The Weeknd. Les paroles de cette chanson résonnaient comme une attaque à l'encontre de Justin Bieber, alors que ce dernier ne cache pas son animosité à l'égard de son compatriote en couple avec Selena Gomez. The Weeknd n'a rien infirmé, bien trop occupé à dévoiler un nouveau clip, Reminder, tourné avec tous ses potos du rap game, et à lancer sa tournée le Starboy Legend of The Fall Tour ! Ne restait alors plus qu'à attendre sagement le clip pour décrypter d'éventuels messages cachés adressés au Biebs ! Il y a quelques jours nos vœux ont été exaucés avec la sortie de la vidéo illustrant cette chanson et The Weeknd est bien de la partie !

Pas de triangle amoureux au programme du clip de Some Way mais une ambiance photoshoot de mode. On découvre en effet The Weeknd en pleine séance photo avec des mannequins. Un milieu que le chanteur est habitué à côtoyer, il était le guest musical des deux derniers défilés Victoria Secrets Fashion Show et en pleine Fashion Week parisienne il a offert un showcase surprise aux modeuses et célébrités réunis pour le défilé H&M Studio. A noter d'ailleurs que l'artiste diversifie ces activités puisqu'il vient de lancer une collection capsule pour la marque suédoise. En 2016 il est également devenu l'un des visages de la marque Puma.