The Weeknd répond à Justin Bierber en chanson

The Weeknd vient de dévoiler une toute nouvelle chanson, Some Way, il s'agit très exactement d'un featuring sur une prod du rappeur de Toroto, NAV. La chanson est plutôt plaisante mais ce qui retient l'attention ce sont surtout les paroles. On vous fait la retranscription et la traduction de quelques morceaux (bien) choisis " Je pense que ta meuf, je pense que ta meuf est tombée amoureuse de moi / Elle dit que mon foutre et ma langue sont un remède", " J'ai pris cette nana, et je sais que tu dois te sentir comme ça, elle veut juste d'un négro comme moi, et tu te sens comme ça" ou encore " Je pense que les ceintures du magasin ont l'air mieux autour de ma taille, je pense que mes roubignoles vont mieux sur son visage". Et si cette chanson était un "joli" droit de réponse à Justin Bieber ?

Les rumeurs selon lesquelles Justin Bieber ne serait pas friand de la relation sentimentale entre The Weeknd et son ex Selena Gomez vont bon train. Le chanteur ne fait d'ailleurs rien pour les stopper, une vidéo où il plaisante sur le fait que Starboy, récent single de son compatriote, est sa chanson préférée a été dévoilée il y a peu. Auparavant le Biebs avait affirmé qu'il ne pouvait pas écouter les chansons de The Weeknd car c'était "de la merde". Répondre en chanson était donc un beau geste de politesse de la part du chanteur, on attend de voir si Justin Bieber se sent obligé de réagir une nouvelle fois...