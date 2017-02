The Weeknd dévoile le clip de Reminder avec son casting all star !

D'ordinaire c'est la personne qui fête son anniversaire qui reçoit les cadeaux, mais il faut croire que The Weeknd est très généreux avec ses fans. Alors qu'il fête en jeudi 16 février ses 27 ans, il offre un cadeau au monde : le clip de sa chanson Reminder. Au programme : Los Angeles, virée nocturne, sexe, drogue, grosse voiture soit le cocktail auquel le canadien nous a toujours habitué. Avec en prime des apparitions de Drake, Belly, Nav , Bryson Tiller , French Montana, YG, Metro Booming et Travis Scott soit une bonne partie de la crème de la crème du hip hop actuel. La présence de Drizzy dans le clip permet d'éteindre les rumeurs qui voudraient que les deux canadiens seraient brouillés...

Le clip n'est pas aussi intéressant visuellement que celui de Party Monster ou False Alarm, mais il reste tout de même plaisant. Tout en rappelant subtilement que The Weeknd a plein d'amis dans le rap game. Le chanteur commencera son Starboy Legend of the Fall Tour ce vendredi 17 février en Suède et sera de passage en France le 28 février prochain à l'AccorHotels Arena (Paris). Pour les retardataires, on a le regret de vous annoncer que le concert est d'ors et déjà complet.... Vous n'aurez plus qu'à continuer à écouter en boucle le superbe troisième album studio de The Weeknd !