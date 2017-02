The Weeknd, Leonard Cohen et Shawn Mendes en tête des nominations aux Juno Awards

Alors que les Victoires de la Musique se tiendront ce vendredi 10 février et que deux jours plus tard ce sera au tour des Grammy Awards de couronner la crème de la crème de la musique américaine et internationale, c'est au tour des Juno Awards de dévoiler ses nommés. La cérémonie canadienne de remise de prix, dans le domaine de la musique, avait de quoi faire cette année avec ses ressortissants. The Weeknd, Drake, Shawn Mendes, Alessia Cara et Leonard Cohen, il y avait du beau monde dans les bacs l'an passé. Les trois premiers sont les favoris au jeu des nominations, ils sont nommés cinq fois chacun, tandis que les deux suivants sont présents dans quatre catégories.

In case you somehow missed it, we announced all the 2017 JUNO Awards nominees! #JUNOS Full list here: https://t.co/Me3IxAWxBy — The JUNO Awards (@TheJUNOAwards) 7 février 2017

L'Académie canadienne des arts et sciences de l'enregistrement va avoir fort à faire pour départager les nommés d'ici le 2 avril prochain. Leonard Cohen, disparu il y a quelques mois, est l'un des fleurons musicaux du Canada, difficile d'imaginer qu'il sera snobé, d'autant plus que son album testament You Want It Darker est sublime. Quant à Drake et The Weeknd, ils ont l'habitude d'être concurrent dans leur pays natal. L'an dernier Drizzy avait récolté cinq nominations et son ancien protégé six mais au jeu des prix c'est The Weeknd et Justin Bieber qui étaient ressortis grands gagnants avec respectivement cinq et deux Juno Awards.

Juno Fan Choice Award

Ruth B

Belly

Justin Bieber

Alessia Cara

Drake

Hedley

Tory Lanez

Shawn Mendes

The Strumbellas

The Weeknd

Single de l'année

One Dance ( Drake feat Wizkid & Kyla)

Spirits ( The Strumbellas)

Starboy ( The Weeknd)

Treat You Better ( Shawn Mendes)

Wild Things ( Alessia Cara)

Album de l'année

Encore Un Soir ( Celine Dion)

Illuminate ( Shawn Mendes)

Starboy ( The Weeknd)

Views ( Drake)

You Want It Darker ( Leonard Cohen )

Artiste de l'année

Alessia Cara

Drake

Leonard Cohen

Shawn Mendes

The Weeknd

Album international de l'année