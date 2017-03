The Weeknd : I Feel It Coming feat Daft Punk, le clip dévoilé

Deux semaines après avoir dévoilé le clip de Reminder en compagnie de tous ses potos du rap game, The Weeknd nous dévoile déjà une toute nouvelle vidéo. C'est I Feel It Coming feat Daft Punk qu'il a cette fois ci choisi de mettre en image. L'ambiance est très différente des clips de Starboy, Party Monster et du court-métrage MANIA sorti pour accompagné l'album Starboy. Au programme : une esthétique très 80's façon cassette vidéo, un costume à la Michael Jackson et une histoire qui se passe dans l'espace (The Weeknd est un "motherfucking Starboy" pour ceux qui l'auraient oublié ! Le canadien s'y offre également une petite romance. Le clip est plutôt simple mais redoutablement efficace dans sa reprise des codes des space opera des années 80 !

La fin du clip, où les Daft Punk déneigent un objet non identifié pris sous la glace et dont s'échappe la musique de la chanson Starboy, pourrait bien signifier que la boucle est bouclée. C'est le premier clip qui avait été dévoilé mais aussi la première chanson de l'album éponyme, quant à I Feel It Coming c'est la chanson qui ferme l'album Starboy. On espère se tromper et que The Weeknd nous réserve d'autres clips originaux pour illustrer l'une des nombreuses pépites qui constituent son album. Mais l'artiste étant maintenant en pleine tournée pour le Starboy Legend of The Fall Tour, il n'est pas certain qu'il est le temps de tourner de nouvelles vidéos. L'artiste sera en tête d'affiche, aux côtés de Lana Del Rey et des Red Hot Chili Peppers, du Lollapalooza Paris en juillet prochain.