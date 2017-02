The Weeknd : Gagnez vos places pour son concert sold out à Paris ( AccorHotels Arena)

The Weeknd sera en concert à Paris le mardi 28 février à l’AccorHotels Arena ( ex POPB) de Paris, un événement tellement prisé qu’il ne reste plus une seule place pour y assister. Les auditeur de Virgin Radio ont cependant beaucoup de chances, en effet, on vous fait gagner les ultimes places pour ce show qui s’annonce exceptionnel. Pour les remporter, il va falloir être à l’écoute attentive de Virgin Radio toute la semaine, à partir de maintenant et jusqu’à dimanche soir. Dès que vous entendez deux titres de The Weeknd s’enchaîner sur l’antenne de Virgin Radio, vous aurez 10 minutes pour envoyer par SMS au 71213 le code VIRGIN RADIO. Le gagnant sera désigné par tirage au sort et repartira avec deux places pour assister au concert de The Weeknd le 28 février à l’AccorHotels Arena !

Le Starboy Legend of the Fall Tour vient tout juste de débuter pour The Weeknd. Une tournée de six mois qui s’achèvera d’ailleurs à Paris lors du festival Lollapalooza (22/07). C’est la première fois que The Weeknd occupera la mythique salle de l’AccorHotels Arena en solo, on l’avait précédemment vu dans cette même salle en 2014 alors qu’il était programmé en première partie de son compatriote Drake. Avant cela, la seule date française du canadien avait eu lieu en mars 2013 dans le cadre intimiste du Trianon. Autant préciser qu’en quatre ans la cote du chanteur est montée en flèche, à tel point qu’il s’est auto-proclamé Starboy. Pour vous préparer au concert, on vous invite également à redécouvrir son dernier clip en date, Reminder.