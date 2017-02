The Weeknd et Rihanna en featuring sur le nouvel album de Future

Le rappeur Future est pour le moins prolifique en 2017, l'artiste vient de sortir en l'espace de deux semaines, deux albums. Le premier est un opus qui porte son nom et le second, HNDRXX (prononcez "Hendrix") a retenu notre attention puisqu'il contient deux featuring avec des artistes que l'on aime beaucoup. Coming Out Strong invite The Weeknd tandis que Selfish convie Rihanna. On notera par ailleurs qu'on attend toujours une collaboration entre le canadien et Bad Gal Riri alors que le premier aurait du assurer la première partie de la tournée européenne du ANTI World Tour. Il avait finalement préféré se concentrer sur l'enregistrement de son troisième album studio, Starboy.

The album includes a new Future x Rihanna collaboration titled 'Selfish'. You can stream it here: https://t.co/yB8N2lhoxq — Pop Crave (@PopCrave) 24 février 2017

Selfish est une jolie ballade sur une relation amoureuse où les deux partis sont... égoïstes ! C'est la seconde fois que Rihanna et Future collaborent ensemble, leur première collaboration date de 2013 pour l'album Unapologetic de la chanteuse. Le titre Loveeeeeee Song s'était classé 55ème des charts américaines. Comin Out Strong est la quatrième duo de Future et The Weeknd, après Low Life, All I Know et Six Feet Under. L'alchimie des deux artistes n'est donc plus à prouver. Cette fois ci les deux compères adressent un message ferme à leur haterz en rappelant qu'ils sont plus puissants que jamais !