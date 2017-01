The Weeknd dévoile le clip de Party Monster, son nouveau single

2017 sera l'année de The Weeknd. Après le succès de son premier single Starboy (en collaboration avec Daft Punk), The Weeknd nous avait surpris avec False Alarm et son clip interdit aux enfants. Le single était surprenant, certes, mais il a plu à l'audimat. Pour bien entamer l'année, le canadien a choisi de sortir Party Monster. C'est difficile de passer derrière de bons morceaux comme Starboy ou False Alarm mais reconnaissons que celui-ci est suffisamment catchy pour retenir notre attention - tout comme le clip.

Avec ses presque 2 millions de vues, la vidéo a déjà conquis pas mal d'internautes. Les plus grands fans de l'artiste auront saisi les références au clip de Starboy et surtout, ils auront reconnu le style de celui qui avait déjà réalisé In The Night : l'esthétique, les couleurs, la façon de filmer... tout y est. The Weeknd signe là un clip ou l'on se perd entre rêve et réalité et c'est justement ce que l'on aime. Après, chacun à son interprétation et nous préférons vous laissez vous faire la votre !