The Walking Dead saison 8 : Un saut dans le temps à venir ?

Le compte à rebours est lancé, il n’est plus qu’une question de semaines avant le retour de The Walking Dead sur nos écrans le 12 février prochain après une première partie de saison en demi-teinte. Si on est persuadé qu’elle a posé les bases pour une seconde partie cohérente et explosive, certains fans ont déploré son rythme trop lent et quelques intrigues presque ennuyeuses. Il n’y a qu’à voir le nouveau trailer dévoilé de la saison 7 de The Walking Dead ! En attendant sa prochaine diffusion, il est déjà temps de se pencher sur la suite, la saison 8 qui pourrait nous réserver également quelques surprises. Attention la suite peut contenir quelques spoilers sur les épisodes à venir, on vous aura prévenu !

Les lecteurs des comics le savent, après les Saviors et Negan, le groupe de survivants va devoir affronter une nouvelle communauté, les Whisperers et leur chef Alpha. Avant de faire connaissance de leur nouvel ennemi, on peut assister à un grand bond dans le temps et les fans spéculent déjà, la timeline de la série va-t-elle elle aussi être impactée ? Rappelons que c’est une pratique très courante dans les séries américaines, d’avancer l’intrigue de plusieurs mois/années afin de la faire évoluer et de donner un coup de neuf au show. La plupart du temps, c’est plutôt efficace et le bond dans le temps permet vraiment un renouveau aux séries en perte de rythme (on pense notamment à Pretty Little Liars, The Vampire Diaries ou encore Grey’s Anatomy), on a donc hâte de voir comment pourraient s’y prendre les producteurs de The Walking Dead.